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باريس: أعلن القائمون على جائزة الفن الدولية "بريميوم امبريال" التي توصف بأنها "نوبل للفنون" أسماء الفائزين بالنسخة الثالثة والثلاثين من هذه التكريمات، من بينهم الفنان الصيني المنشق آي واي واي والمخرج الألماني فيم فيندرز وعازف البيانو البولندي كريستيان زيمرمان.

وأُعلنت الخميس أسماء الفائزين بهذه الجائزة المرموقة التي مُنحت منذ إنشائها لـ164 فناناً بينهم جان لوك غودار الذي توفي الثلاثاء وبيتر بروك وديفيد هوكني.

وأطلقت مؤسسة "جابان ارت اسوسييشن" اليابانية جائزة "بريميوم امبريال" عام 1988. ويحصل كل من الفائزين فيها على مبلغ 15 مليون ين (نحو 105 ألف دولار) في حفلة عادة ما تُقام خلال تشرين الأول/أكتوبر في طوكيو بحضور الأمير "هيتاشي"، عم الإمبراطور ناروهيتو.

الفائزون

وفاز الفنان الصيني المتعدد التخصصات آي واي واي بالجائزة عن فئة النحت. وآي واي واي معروف بأعماله الفنية ذات الرسائل السياسية المناهضة للنظام القائم، وكان سُجن سنة 2011 في الصين بسبب مواقفه المناهضة للحكم السلطوي. وبعد مكوثه نحو 12 سنة في الولايات المتحدة، عاد إلى بلده الأم في منتصف تسعينات القرن الفائت .

أما فيم فيندرز الذي أخرج أعمالاً عدة أبرزها "وينغز أوف ديزاير" ففاز في فئة السينما. ويشكل المخرج الألماني أحد رواد السينما الألمانية الحديثة في سبعينات القرن العشرين.

ومن بين الفائزين أيضاً الرسام الإيطالي جوليو باوليني وعازف البيانو البولندي كريستيان زيمرمان والمهندسان المعماريان اليابانيان كازويو سيجيما وريوي نيشيزاوا.

ومُنحت الجائزة التشجيعية للفنانين الصاعدين لـ"كرونبرغ أكاديمي فاوندايشن"، وهي مؤسسة ثقافية تتخذ من ألمانيا مقراً وتوفر تدريباً متطوراً للموسيقيين الشباب أصحاب المواهب الاستثنائية.