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إيلاف: الجمع بين إكسسوارات المنزل المصنوعة من الخشب والمعدن يضمن الحصول على ديكور جميل ومتناسق، حيث ينسجم الطابع البارد للمعادن مع اللمسات الدافئة للخشب لتضفي معاً مظهراً جذاباً وملفتاً على المكان وتمنح لمسةً من الأناقة والفخامة على أية مساحة.

ويُنصح دائماً بالجمع بين قطع الديكور المصنوعة من المعدن والخشب للحصول على ديكوراتٍ داخلية مميزة تُلائم مختلف الأذواق الكلاسيكية أو العصرية. ولمساعدتكم في هذه المهمة، تقدّم علامة اورا السعودية للتصميم الداخلي المعاصر، الطريقة المثالية لتنسيق المفروشات التي تجمع تفاصيل المعدن والخشب



• اختيار لون أساسي: يتيح الجمع بين اللمسات الدافئة للخشب والخصائص الباردة للمعادن مزيجاً متوازناً وأنيقاً. ولتنسيقهما بشكلٍ مثالي، يُنصح باختيار لونٍ معدني أساسي، مثل النحاسي، وتزيينه بلمساتٍ خشبية بسيطة بتدرجٍ لوني واحد أو اثنين.

• توزيع الإكسسوارات المعدنية: يجب الحرص على عدم تكديس الإكسسوارات المعدنية في مكانٍ واحد من الغرفة، بل نشرها في زوايا متنوعة وعلى ارتفاعات مختلفة. وينطبق ذلك أيضاً على تزيين الجدران، إذ يفضل توزيع الإطارات الخشبية والمعدنية اللامعة أو غير اللامعة في أماكن متباعدة من الجدار.

• التنسيق الصحيح: يُنصح باختيار تصاميم مميزة من الوسائد أو السجاد أو اللوحات الجدارية لإضفاء لمسة حيوية على قطع الأثاث المصنوعة من المعدن والخشب وإبرازها بشكلٍ أوضح.

