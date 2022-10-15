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إيلاف: يوفر المقعد الطويل مساحة جلوس مريحة ويجعل مساحاتكم الخاصة تبدو أوسع.

تعرض صالات ويسترن للمفروشات مجموعة مقاعد من علامة"درينرت" Draenert، الإيطالية للأثاث عالي الجودة والتي تملك حديقة تضم حوالي 200 نوع من الأحجار الطبيعية من جميع أنحاء العالم.

مقعد ماربل وينج MARBLE WING







تم تصميم مقعد "ماربل وينج" من قبل المهندس المعماري "هادي طهراني" الذي حول التاريخ الثقافي للرخام إلى تحفة فنية بتصميم عصري وحديث، وقام بإنشاء إصدار محدود من مقعد ماربل وينج وهو عبارة عن مقعد طويل للاسترخاء مصنوع من كتلة واحدة من حجر "كرارا" الرخامي الطبيعي. وتضم هذه المجموعة 15 قطعة فقط مرقمة ومؤرخة بشهادة.

يقول هادي طهراني:"إن المبهر في الأمر، هو التمكن من إخضاع صخرة وتحويلها وترويضها لتصبح منحوتة فنية عبارة عن مقعد استرخاء فاخر كان في يوم ما قطعة خشنة من الصخر."



مقعد نوبايل Nobile





تم تصميم مقعد نوبايل الأنيق من طرف "جينو كارولو" ويتمتع المقعد بمميزات فريدة كباقي الكراسي من مجموعة "نوبايل"، مظهر أنيق وراحة في الجلوس وصناعة يدوية في قمة الاحترافية والإتقان، وبطول 280 سم ومساحة واسعة للظهر. يوفر مقعد نوبايل العديد من خيارات الراحة ومساحة كافية لمد الأرجل. ويعتبر المقعد مثاليًا لطاولة الطعام بما يوفره من راحة ومساحة لجلوس الضيوف.



