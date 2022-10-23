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إيلاف: يمثّل موسم الخريف والشتاء الفرصة الأمثل للتألق بإطلالاتٍ محتشمة أنيقة بفضل الخيارات غير المحدودة لتنسيق القطع المتنوعة. وتتميز إطلالات هذا الموسم بالأناقة الكلاسيكية مع ضمان الشعور بالدفء.

وتقدّم علامة ليم السعودية المتخصّصة في الأزياء العصرية، أحدث صيحات الموضة لموسم الخريف، والتي تناسب جميع الأذواق ومختلف المناسبات الرسمية والعملية.



وتضفي تشكيلة خريف وشتاء 2022 الجديدة لمسة من العمق على إطلالات الأشهر الباردة من خلال القطع البسيطة والحياكة الأنيقة وأقمشة الصوف والجيرسيه المميزة. كما تبرز في التشكيلة لمساتٌ لونية جريئة مثل الكاكي والأحمر الداكن والأخضر الداكن والأرجواني والأزرق الداكن والفيروزي، بما يمنح طابعاً دافئاً وحيوياً لأي إطلالةٍ بكل بساطة.

