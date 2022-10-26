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إيلاف: ترغب معظم السيدات بتعزيز إطلالتهن وتجديد خزانة الملابس مع أحدث التصاميم والقصات في موسم الخريف. وتبرز هذا العام التصاميم المزينة بالثنيات كخيارٍ مثالي، بفضل قصّاتها الانسيابية المتنوعة والفريدة التي تضفي لمسات أنيقة وفاخرة على أي إطلالة.

ولمساعدة الراغبات في تنسيق إطلالات البليسيه بالشكل الأمثل، توفّر علامة ليم السعودية المتخصّصة في الأزياء العصرية، تشكيلتها الجديدة لموسم خريف وشتاء 2022، والتي تضم مجموعة من التصاميم الجذابة بأقمشة البليسيه الفاخرة، بما فيها الفساتين والبلوزات والسراويل والقفاطين.

إطلالاتٌ مثالية مع أبرز خيارات البليسيه الأنيقة

• التنانير متوسطة الطول: تبرز التنورة المزينة بالثنيات بصفتها الخيار المثالي لموسم الخريف، حيث يُمكن تنسيقها بطرقٍ مختلفة خلال الأشهر القادمة. ويُنصح بتنسيق هذه القطعة مع البلوزات الضيقة لإطلالة أنيقة وجذابة، كما يمكن ارتداؤها مع القمصان والبلوز بمختلف التصاميم لتُلائم جميع المناسبات. ويُنصح باستكمال الإطلالة الخريفية المثالية من خلال تنسيق تنانير البليسيه المزينة بالثنيات مع أحذية الكعب العالي والجزمات.

• الفساتين المزينة بالنقشات: تضمن فساتين البليسيه المزينة بالنقشات الحصول على إطلالةٍ أنيقة وعصرية، وتلائم السيدات من مختلف المقاسات، حيث يُمكن لصاحبات القوام الرفيع، اختيار فساتين بثنيات على طول القطعة مع حزام على الخصر. أما السيدات اللواتي يتمتعن بقوامٍ ممتلىء، فيمكنهن اختيار فستان بتصميم ضيق من الأعلى وتنورة انسيابية مع ثنيات من المنتصف حتى الأسفل.

