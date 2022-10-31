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إيلاف: تأتي السكوترات الكهربائية الجديدة من شركة "Switch" مع العديد من الخصائص والمزايا التي يبحث عنها كل عشاق التنقل بالراحة والأناقة.

وتأتي المجموعة بإصدارين "basic" و"pro" تماماً مثل باقي مجموعات شركة Switch.

تأتي المجموعة بثلاثة ألوان أنيقة بداية من اللون الفضي الفخم واللون الأصفر النيون إلى التصميم العنكبوتي الجذاب. كما يأتي الهيكل الخارجي مزوداً بطلاء بمعيار IP54 لضمان حماية السكوتر الخاص من العوامل الجوية المختلفة بما في ذلك الأتربة والمطر ودرجات الحرارة العالية والتآكل.



وتتميز المجموعة الجديدة أيضاً بسهولة استخدامها؛ حيث يمكن ربط السكوتر بالهاتف المحمول عن طريق تطبيق ذكي يعمل بالبلوتوث، يستطيع المستخدم من خلاله مراقبة أداء السكوتر بما في ذلك السرعة والمسافة المقطوعة ومستوى البطارية. كما يأتي السكوتر أيضاً مع زر خاص لطيه بضغطة واحدة حتى يسهل وضعه في السيارة أو أي مكان آخر.

وتأتي المجموعة بمحرك عالي الأداء بقوة 450 واط وإطارات هوائية مقاومة للصدمات مقاس 9.5 بوصة ونظام لجعل تخطي المطبات والسير في الطرق غير المستوية أكثر سلاسة، بالإضافة إلى هيكل من المغنيسيوم ليحمي السكوتر جيداً وإضاءة أمامية وخلفية لرؤية أفضل في الليل.



فيما يتعلق بالبطارية، فيأتي السكوتر مع بطارية قابلة للفصل حتى يتمكن المستخدم من استبدالها بكل سهولة ويسر سواء في حالة نفاذها وعدم القدرة على إعادة شحنها أو في حالة تلفها والرغبة في استبدالها بواحدة جديدة.



وتصل سرعة السكوتر إلى 30 كم / ساعة، كما يمكن أن يسير مسافة 60 كيلومتراً لكل شحنة حتى يتمكن المستخدم من التمتع بأفضل أداء ممكن.

يأتي كل سكوتر بضمان لمدة عامين، ما يجعله الخيار الأفضل للتحرك في المدينة بكل سهولة ويسر.