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إيلاف: تعتبر المجوهرات الشخصية ، المتجذرة في التقاليد التي تمتد عبر مجرى التاريخ ، الهدية الخالدة المطلقة.

من القلائد الرقيقة الجميلة المتشابكة مع الأحجار الكريمة المفضلة لزوجك، إلى مزيج من الخواتم المصمم كل منها بالأحرف الأولى من اسم أحد أفراد عائلتك، ما الذي يقول أنك تهتم بشخص أفضل من قطعة مجوهرات مصنوعة خصيصًا له؟



عندما يتعلق الأمر بتصميم المجوهرات حسب الطلب، فإن هبة جابر تستحق الذكر.

ولدت هبة جابر في المغرب لأبوين فلسطينيين ، ونشأت في الأردن وانتقلت إلى لندن للدراسة الجامعية ، وحصلت على درجة التأسيس في الفن والتصميم ، ودرجة البكالوريوس في إدارة الأزياء من كلية لندن للأزياء.

واصلت هبة تعليمها من خلال سلسلة من دورات تقطيع الأحجار الكريمة في سريلانكا وأكملت دراستها في صناعة المجوهرات وتصميمها في معهد لورنزو دي ميديشي في فلورنسا ، وشحذت مهاراتها من خلال التدرب مع صاغة الذهب الإيطاليين وخبراء المجوهرات الدوليين ، وحصلت على شهادة عالمة بلأحجار الكريمة من GIA.

لطالما كان السفر جزءًا من إلهام هبة وهويتها ، حيث انتقل من ثقافة غنية إلى أخرى ؛ عمان ولندن ودبي والدار البيضاء وفلورنسا. تأسست هبة في عام 2017 ، ومقرها الآن في دبي حيث تعمل العلامة التجارية على تحويل القصص الخاصة إلى إبداعات مجوهرات ذات مغزى للنساء في جميع أنحاء العالم. سرعان ما أصبحت وجهة مثالية للمجوهرات الفاخرة والهدايا العاطفية لجميع المناسبات.