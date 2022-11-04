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إيلاف: يتصدّر اللون الأصفر الفاقع قائمة الإطلالات الخريفية للموسم الجديد ويتألق بتدرجات ملية بالمرح والجرأة والقوة ليمنح إطلالةً مليئة بالثقة والأناقة والجاذبية. ويمكن تنسيقه بسهولة مع العديد من الخيارات الرائعة.

وتقدّم علامة ليم السعودية المتخصّصة في الأزياء العصرية، الطريقة المثالية لتنسيق هذه اللون بكل سهولة من خلال تشكيلتها الجديدة لموسم خريف وشتاء 2022 التي تتنوع بين التنانير المزينة بثنيات غير متناظرة والقمصان المصنوعة من الصوف مع جيوبٍ ظاهرة والسترات المزينة بتطريزات لإطلالةٍ عصرية وأنيقة.