قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: يضم أفينتورا باركس، أكبر منتزه للانزلاق على الحبل في دبي، نشاطات جذابة تمتد على مساحة 35000 متر مربع من غابة أشجار الغاف، وهو مناسب لجميع الأعمار، إنه ملاذ للهرب من المدينة الصاخبة حيث يمكن للمرء استكشاف مغامرات لا حصر لها وخلق تجارب لا تُنسى في البرية!

خلال فصل الشتاء، إليك أربعة أسباب تدفعك للتوجه إلى واحدة من أكثر المنتزهات المحبوبة في دبي:

1. قفزة الثقة

تسلق وقفز لمسافة 5 أمتار التي تضخ الأدرينالين لأقصى قدر من الإثارة. إنها أيضًا تجربة عملية لتعلم نطاقات واسعة من النظم البيئية والتضاريس الطبيعية. من الرائع أن تجربتها مع فريق أو في تحد مع صديق أو فرد من العائلة. ستشعر بعد ذلك بالتحرر والقوة!

2. منطقة اللعب والاكتشافات

مع تزايد اتجاه التعلم التجريبي، هناك تركيز كبير على تشجيع الأطفال على أن يكونوا نشيطين ومرنين منذ سن مبكر جدًا. أفينتورا هي وجهة للعائلات والرحلات المدرسية – مكان يتعلم فيه الأطفال ويلعبون وينموون وتحيط بهم الطبيعة والحياة البرية.

3. الانزلاق على الحبل وقفزة طرزان

حيث يمكن تجربة أطول سلسلة من حبال الانزلاق المثيرة أعلى الأشجار الممتدة على طول 166 مترًا، وقفزة طرزان العظيمة التي يبلغ ارتفاعها 25 مترًا. تم تصميم دورات مختلفة لتلبية جميع مستويات اللياقة البدنية مع مدربي أفينتورا المؤهلين بالكامل للمساعدة وتوجيه هذه التجربة التي لا تُنسى!

4. جدار الهيمالايا

لإختبار حدود اللياقة؛ والتسابق مع الأصدقاء أوالعائلة لمعرفة من يمكنه الوصول إلى قمة جدار الهيمالايا في أقل من 30 دقيقة.

