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إيلاف: يقدم منتجع جيه ايه مانافارو خلال تجربة "أناندا"، وهي تجربة شاملة يعني اسمها السكينة أو البهجة، يمكن للضيوف الاستمتاع بها حصرياً لمدة 120 دقيقة خلال شهر يناير.



وبينما تستقبل كالم سبا الضيوف في أجوائها المفعمة بالهدوء والراحة، يمكنهم التشاور مع المعالجين الخبراء قبل التوجه إلى حديقة بانيان تري التي تضم واحدة من أقدم أشجار بانيان في الجزيرة وتقع على مقربة من الساحل حيث تتداخل الأمواج مع جمال الغروب.



تبدأ تجربة التجدد المدهشة بجلسة "Pranayama" – وهي طقوس فريدة للعلاج بالصوت تستخدم فيها أصوات أمواج البحر ونسيم الجزر. وتصاحب تلك الأصوات المريحة أصوات الإيقاعات المستوحاة من تراث التبت، والتي تعدّ الجسد والروح لمزيد من الاسترخاء.



أما المرحلة الثانية من تلك الرحلة فتتضمن عملية التجدد الذاتي، وذلك في طقوس الأيورفيدا لتدليك الرأس والتي تتبعها جلسة التدليك بالزيوت العطرية باستخدام زيوت الأعشاب الدافئة التي تساعد في التخلص من السموم والتوتر وتمنح الجسم القدرة على الاسترخاء والتوازن.



وفي ختام الجلسة، يقدم شاي الأعشاب المهدئ الذي يتيح للضيوف فرصة التأمل والتفكير بالعام السابق وأهداف العام الجديد، قبل أن يرافقهم الدليل إلى السبا من جديد.



