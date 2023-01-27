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إيلاف: تتوسّع مجموعة (LE 5 A 7) من سان لوران مع إطلاق إصدار جديد، وهو حقيبة ميني فيرتكال الطولية.

تتميّز هذه الحقيبة بشكلها العمودي ومسكتها الطويلة، وبالتالي فإنها عملية ومدمجة. وتوفّر مسكتها القابلة للتعديل إمكانية حملها كحقيبة كروس، كما تزدان برباط جلدي مميّز مع شعار سان لوران. تتوفّر بالجلد النباتي المصبوغ باللون البني الذهبي مع عناصر باللون البرونزي الفاتح.