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إيلاف: سرير "Full Moon" الذي تقدمه ويسترن للمفروشات من تصميم ماورو ليباريني، وهو مغطى ومبطن بحرفية كاملة، بحيث يجسد فلسفة بونالدو في تحقيق الجمال والراحة والجودة، تحت راية "صُنع في إيطاليا".



مع اللوح الخلفي الفخم وإطار السرير المغطى، Full Moon عبارة عن سرير مزدوج يعطي إحساسًا بالوفرة والنعومة. في هذا السرير، الذي يذكر اسمه بالليل، وتحديداً البدر، يمكنك أن تسترخي وتحلم بعيدًا.



بالإضافة إلى إصدار السرير الذي يحتوي على لوح خلفي عالي، هناك أيضًا إصدار آخر مع لوح خلفي عالي ومفتوح لإتاحة مساحة تخزين أكبر للبطانيات والوسائد ومستلزمات غرفة النوم الأخرى.

