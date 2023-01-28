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إيلاف: أعلنت أديداس و Ivy PARK من بيونسيه عن أحدث مجموعة تعاونية لهما تسمى "PARK TRAIL" مستوحاة من مرونة الهواء الطلق وروح الشوارع وإمكانيات المستقبل.

كما هو الحال مع تعاونات adidas x IVY PARK السابقة ، تتميز هذه المجموعة الأخيرة بمظهر مميز مع مقاسات شاملة ومحايدة بين الجنسين في أنماط الموضة، ومعدات الأداء، والأحذية، والإكسسوارات.

تم طرح المجموعة كإطلاق مسبق حصري عالميًا في متجر أديداس أوريجينالز الرئيسي ، دبي مول في 24 يناير للمرة الأولى على الإطلاق.