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إيلاف: تم الكشف عن تعاون "Alain Silberstein" الثاني لساعة "Grail" مع اثنين في صناعة الساعات، كارلوس روسيلو وبرونو بيلاميتش من Bell & Ross.

معًا ، ابتكر Alain ثلاثية من الساعات بناءً على BR 03 الأيقوني، المستوحى بشكل مشهور من أدوات قمرة القيادة الخاصة بالطيران. تتكون ساعة Grail Watch 4 الجديدة: "Bell & Ross × Alain Silberstein Black Ceramic Trilogy" من طراز "BR 03" مع التاريخ فقط وساعة غوص "BR 03" وكرونوغراف "BR 03".

كيف نشأ هذا التعاون الخاص؟

يقول كارلوس: `` قبل عامين ، اتصلت بسيلبرشتاين لمناقشة من يود التعاون معهم. ما زلت أتذكر بوضوح تام عندما قال ، "حسنًا ، إذا كان بإمكاني العمل مع أي شخص ، فسيكون ذلك من Bell & Ross ، لأن BR 01 ، في رأيي ، واحدة من أكثر الساعات الفريدة والأيقونية في الألفية. . " في الواقع ، أصبح Bell & Ross BR 01 أحد أكثر تصميمات الساعات ثباتًا وأصالة تمامًا في العصر الحديث منذ إطلاقه في عام 2005. ويضيف سيلبرشتاين: “كان BR 01 عبقرياً في التصميم. نتج عن فكرة الاستلهام من لوحة أجهزة الطيران ونقل هذه الأيقونوغرافيا إلى ساعة اليد واحدة من أهم الساعات في ذلك العصر ".

بعد ذلك ببضعة أشهر في المطعم المذهل في Saint James في باريس ، وهو فندق ونادي خاص يُعرف أيضًا بغرفة المعيشة الثانية لـ Rosillo ، وللمرة الأولى ، التقى اثنان من أعظم مصممي صناعة الساعات ببعضهما البعض. كان من غير العادي أن نرى مدى السرعة التي أصبح بها بيلاميتش وسيلبرشتاين صديقين. على مدار الوجبة ، اندهشنا أنا وروسيلو بهدوء عندما بدأ الزوجان في رسم مخطط التعاون.

يقول سيلبرشتاين ، "لقد كانت فكرة برونو أخذ جوهر كل لغة من لغات التصميم لدينا وتقليصها إلى أدنى عناصرها. لهذا السبب ، قررنا على الفور صنع الساعات الثلاث من السيراميك الأسود بسبب نقاء العلبة السوداء والميناء ، والتي ستكون بمثابة قماش للألوان الأساسية ليدي. بالنسبة لي ، كان هذا مثاليًا لأنني كنت دائمًا أصنع ساعات سوداء في الماضي ولكن ليس من السيراميك أبدًا ، وهو المادة الوحيدة المقاومة للخدش حقًا. لقد سررت لأنني سأحصل أخيرًا على ساعتي المصنوعة من السيراميك ".

بينما جاءت التصاميم بسرعة على مدار يوم رائع في باريس ، استغرقت الساعات الفعلية بعض الوقت لتتقن. على وجه التحديد ، استغرق الأمر منا أكثر من عام ونصف حتى تؤتي ثمارها ، وذلك بفضل العديد من الألغاز الفنية التي كان علينا حلها.

يقول سيلبرشتاين ، "مع الكرونوغراف ، أوضح كارلوس أن عقرب الثواني كان إلى حد بعيد أكبر عقرب تم تركيبه على الإطلاق في إحدى ساعاتهم ، وكان علينا التأكد من أن وظيفة إعادة الضبط تعمل بشكل مثالي في كل مرة بحيث تتماشى تمامًا عند الصفر. مع ساعة الغوص ، كان علينا التأكد من أن هذه العقارب الضخمة كانت خفيفة قدر الإمكان ، حتى لا تؤثر على الدقة الكلية للحركة. وبعد ذلك ، كان صنع إطار من السيراميك بلونين يمثل تحديًا كبيرًا ".