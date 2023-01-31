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إيلاف: بالعودة إلى حيث بدأت لوسي أيلين في صميم تصميمات NFD وأشكالها ، تعيد هذه المجموعة ضبط وإعادة إنتاج ملابس "Never Fully Dressed" الحقيقية ، وروح العلامة التجارية ، ومن أين أتت.

تقول إيلين: "بصفتي مؤسسة ممولة ذاتيًا ، أنا فخورة جدًا بما أنشأناه والاعتماد على العلامة التجارية على مدار الـ 13 عامًا الماضية. لقد عملنا بجد لإنشاء مجتمع قوي مع المنتجات التي تجعل النساء يشعرن بالدهشة مثلهن. كل ما أردت إضفاء الحيوية عليه من خلال هذه المجموعة "بإشارة إلى مطبوعات NFD الكلاسيكية وأسلوب لوسي الفريد بصوتها التأسيسي ، فإن المجموعة تحاكي الحنين إلى الماضي بينما تتماشى مع الاتجاه مع القواعد والأنماط المادية المرتفعة. تشكيلة قوية من الفساتين ، المنسوجات الفاخرة ، الإكسسوارات المكملة وبالطبع القطع الصغيرة التي تشمل ابنة لوسي فورست.

وتضيف: "لطالما كنت من محبي طباعة الباندانا لذا كان علي أن أقول أن فستان باندانا البني هو المفضل لدي في هذه المجموعة. إنها راعية بقر خفية ورائعة ، مصنوعة من الساتان الفسكوزي الناعم مع لون حديث. تشتمل مجموعة الترقيع على حوالي 10 من المطبوعات الرئيسية الخاصة بنا ، وهي عبارة عن تخطي رائع للوقت ، وتأتي أيضًا في صورة مصغرة حتى أتمكن من مشاركة فورست `` المجموعة تجلب شغف لوسي بأيقونة أسلوب NFD المحلي لتمكين النساء من الشعور بأفضل ما يكون. نسخة من أنفسهم من خلال قطع منمنمة ومشرقة بأحجام شاملة للحياة.