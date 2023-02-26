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إيلاف: تجمع تشكيلة الديكور الداخلي الجديدة من "شاتلز أند مور" التصميمات الحصرية و الأثاث المنزلي بسلاسة بين عناصر التصميم الكلاسيكي واللمسات الحديثة.

قامت العلامة التجارية برعاية تشكيلة من القطع الملونة والنابضة بالحياة بعناية لتعكس أسلوبك الشخصي واحتياجاتك العملية. سواء كنت تريد تحديث غرفة واحدة أو تجديد منزلك بالكامل.

توفر شاتلز أند مور قطعاً عالية الجودة ستحول منزلك إلى مساحة جميلة وجذابة. تم تنسيق المجموعة الجديدة، من المنسوجات الفاخرة إلى القطع الفريدة من نوعها، لتناسب أي نمط وميزانية، مع ضخ الحياة والطاقة في أي غرفة في المنزل.



تتميز التشكيلة، المتوفرة عبر الإنترنت وفي المعارض، بالأثاث والديكور المنزلي بما في ذلك الوسائد والسجاد والأغطية واللوحات الجدارية. تم تصميم كل قطعة بعناية لإضفاء إحساس بالبهجة والمتعة في أي مساحة. المجموعة جريئة ومشرقة ومثالية لإضافة لمسة من الألوان إلى أي غرفة.

تؤمن شركة شاتلز أند مور بأن الألوان ضرورية لخلق منزل مبهج وجذاب، وهذه المجموعة تركز على إضافة لمسة من المرح والسعادة لأي غرفة. هناك شيء ما لأولئك الذين يحبون الألوان الجريئة والمشرقة ويفضلون مظهراً أكثر هدوءاً وكلاسيكية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التشكيلة مصنوعة من مواد عالية الجودة ستعيش سنيناً طويلة.

