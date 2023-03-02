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إيلاف: تتغير صيحات الموضة وتتجدد باستمرار، ولكن ذلك لا ينطبق على التصاميم الكلاسيكية التي تتجاوز حدود الوقت وتدوم كتحفٍ فنية مشرقةٍ لا يخبو ألقها. إذ توفر هذه التصاميم المميزة قطعاً أساسيةً في كل خزانة لتضمن إطلالة مثالية وأنيقة في جميع الأوقات، كما يمكن تنسيقها بطريقة مبتكرة مع مجموعةٍ مختلفة من القطع للحصول على إطلالات عملية ومريحة وأنيقة في آنٍ واحد.

وتقدم علامة ليم السعودية للأزياء المحتشمة، خياراً مثالياً للباحثات عن أجمل التصاميم الكلاسيكية من خلال تشكيلتها الجديدة لموسم ربيع وصيف 2023، التي تضم مجموعةً متنوعة من الأزياء والقطع الأساسية لتضمن لعاشقات الأناقة العصرية إطلالةً استثنائية خلال الأيام الدافئة.

ويتيح لنا عالم الأزياء كغيره من أشكال الفنون فرصة التعبير عن الطابع الشخصي واللمسة الخاصة لكل سيدة عصرية، وينعكس ذلك تحديداً من خلال التصاميم الكلاسيكية من تشكيلة ليم الجديدة التي تعكس تفضيلات السيدات بطريقةٍ فريدة. وتضم التشكيلة خيارات متنوعة من الأزياء والتصاميم المميزة، بما فيها الفساتين الفضفاضة بأكمام منسدلة والقفطانات الصوفية، إضافةً إلى القطع بألوان متطابقة التي تضفي لمسةً من الأناقة على مختلف الإطلالات، وتتيح الفرصة لتنسيق القطع مع بعضها البعض بأسلوبٍ إبداعي لابتكار إطلالات متجددة دوماً.