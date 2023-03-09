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إيلاف: تارا روز كيد رائدة أعمال كان لها تأثير كبير في صناعة التجميل في الشرق الأوسط. لقد أكسبها التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة للعملاء وتفانيها في تنمية أعمالها شهرة في هذه الصناعة.

يعد الفوز بجائزة أفضل مدير أعمال للعام مؤخرًا (للمرة الثانية) إنجازًا مهمًا ويسلط الضوء على أهمية صناعة التجميل في الشرق الأوسط. إذن ما هو سر نجاحها ، كيف تختلف العميلة الشرق أوسطية وما هي التحديات التي واجهتها؟

إيلاف حاورتها واليكم التفاصيل:

لقد قلت ذات مرة أن "العمل لا يتعلق بالربح فقط" -ماذا تقصدين بذلك؟

داخل الشركة ، ستسمعنا نقول إن الأمر يتعلق بنسبة 50٪ فقط بالشعر، إنها" الأشياء الأخرى "التي تهم بنفس القدر - التواصل والثقة والإبداع وخدمة العملاء والشغف وما إلى ذلك. الطريقة التي يختبر بها العميل صالوننا هي أكثر بكثير من مجرد قصة شعر أو خدمة تلوين يتم إجراؤها. يتعلق الأمر برحلتهم الكاملة من الوقت الذي تفاعلوا فيه معنا لأول مرة طوال الطريق وحتى بعد اكتمال خدمتهم وخروجهم من الصالون. العمل هو نفس الطريق. إنه أكثر بكثير من مجرد الربح الذي تحققه.

لقد قمت بتأسيس صالون تارا روز لأنني لم أجد مكان عملي للعمل فيه. الصالون المناسب ، التوازن الصحيح. لم أكن أعرف من أكون ولم أؤمن بنفسي ، لذا كانت الفكرة وراء افتتاح صالون تارا روز هي إنشاء هذه المساحة الآمنة لنفسي وفريقي وعملائي.

لذا الآن ، أعتقد أنه لكي تكون الأفضل ، عليك العمل مع الأفضل. وبامتلاك هذه المساحة الآمنة ، يمكنني قيادة الفريق ودفعهم لتنمية أنفسهم أيضًا. يتعلق الأمر بتنمية الأشخاص من حولك. نحن نبني الأشخاص ، والأشخاص يبنون الأعمال ... وهذا يحقق ربحًا ، لكنه ليس نموذج عمل يركز على الربح ''.

بصفتها مؤسس ومالك تارا روز ، صالون لتصفيف الشعر وله أربعة فروع منتشرة في جميع أنحاء دبي وأبو ظبي ، ينصب تركيز تارا الرئيسي على تقديم خدمات عالية الجودة للعملاء ، حيث أصبح صالونها وجهة شهيرة للأفراد الباحثين عن الجمال والعلاجات.

كيف تلهمين النساء والرجال لتغيير طريقة تفكيرهم للاعتقاد بأنهم قادرون على رعاية الأجزاء الأكثر إشراقًا في أنفسهم؟

كقائدة أعمال ، من المهم حقًا بالنسبة لي أن أحيط نفسي بالأشخاص المناسبين وأن أقدم رؤية واضحة لمن أكون وأين سأذهب. كوني وسيلة تواصل فعالة مع فريقي هو المفتاح لكوني قائدًا فعالًا لأنه يتيح لهم التوافق معي بشكل أكثر وضوحًا والالتحاق بجانبي في الرحلة.

أعتقد حقًا أن العملية برمتها ليست مجهودًا منفردًا بل جهد جماعي وهم بحاجة إلى فهم ذلك أولاً. لكنني والأمر الثاني هو أن يفهم فريقي أنني أدرك حقًا أن كل حلم مختلف وأن الجميع يجلب مجموعة مهارات مختلفة إلى الطاولة. هذه الصناعة مذهلة لأنك سواء وجدت أنك أكثر اهتمامًا بالجانب الفني أو تستمتع بالقيادة ، فهناك العديد من خيارات المسار الوظيفي والموجهين للمساعدة في إرشادك. يتعلق الأمر بتدريب الفرد وتوجيهه ، وليس محاولة وضع الجميع في مقاس واحد يناسب الجميع. أعتقد أنه كلما قدت عن طريق القدوة ، كلما عملت على نفسي ونميت نفسي ، زاد فهم الناس أنهم يستطيعون فعل الشيء نفسه ".

تعد صناعة التجميل أمراً أساسيًا في الشرق الأوسط ، مع تركيز قوي على المظهر الشخصي والعناية الشخصية. هناك طلب كبير على علاجات وخدمات التجميل ، وهناك سوق متنامٍ لصالونات التجميل والشعر التي تقدم خدمات عالية الجودة. تمكنت تارا روز من الاستفادة من هذا الطلب وتقديم الخدمات التي تلبي احتياجات العملاء.

تم تكريم تارا روز مؤخرًا لإنجازاتها في صناعة التجميل ، حيث فازت بجائزة أفضل مدير أعمال للعام في "Professional Beauty". هذا إنجاز مهم ، وهو يسلط الضوء على التفاني والعمل الجاد الذي بذلته في عملها - ولكن هل كان ذلك بدون أي تحديات؟

تشرح تارا: "لقد أمضيت 14 عامًا في الإمارات الآن. قبل أن أنتقل إلى هنا ، كانت أختي هنا تعمل كمدرسة. جئت إلى هنا في عطلة وقررت أنني لا أريد المغادرة. إنه مكان تراه به فرص لا حصر لها والكثير لتقدمه لك في الحياة. حتى الآن ، عشت في دبي لمدة ثلاث سنوات وقضيت الأحد عشر الماضية في أبو ظبي.

عندما بدأت ، عملت مصففة شعر لذلك عرفت كيفية القص واللون وكل هذه المهارات. ولكن عندما يتعلق الأمر بإدارة الأعمال وكوني قائدًا ، لم يكن لدي أي فكرة. كانت تلك أول تحدياتي الكبيرة. كان علي أن أتعلم كل شيء عن الجانب التجاري للصالون بسرعة ، والأهم من ذلك ، كان علي أن أصبح قائدًة لفريقي. في السابق أيضًا ، كنت دائمًا أختبئ خلف العلامة التجارية لأنني كنت أفتقر إلى الثقة بالنفس لأبرز. الآن ، كان اسمي هو العلامة التجارية. لذلك كان علي أن أدفع نفسي للمضي قدمًا.