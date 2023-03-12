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إيلاف: بمناسبة اليوم العالميّ للمرأة وبالتعاون بين العلامة التجاريّة "ASHAHA" ومصمّمة المجوهرات الراقية "Mimia Le Blanc" لإطلاق مجموعة مجوهرات "The Capsule Collection" المستوحاة من القمر.

من أين ينبع ذلك المزيج النابض بالدهاء والبراعة والإبداع والأنوثة؟ أتراه ينبع من المرأة أم من القمر؟ إنه ثمرة تلك الثنائيّة المترابطة، ويبقى البرج الطالع الجامع بينهما تمكين المرأة.

فمنذ اللقاء الأول بين تلك الشخصيتين المبدعتين، التحمت أصولهما المغربيّة تحت راية الذوق الكلاسيكيّ والمَيل إلى الهندسة المعماريّة، فقررتا التعبير عن هذا التحالف القويّ المحفّز من خلال مجموعة "Capsule AYYUR" أي القمر باللغة البربرية، وهي مجموعة أشبه بقصيدة تتغنى بالخصوبة والمرأة الشرقيّة المستقلة في العالم المعاصر.

في هذه المناسبة، نسجت الأنامل الملهمة للمديرة الفنية للعلامة التجاريّة ASHAHA التي تحمل الخطوط الهندسيّة لابتكاراتها بين ثناياها رموزًا تدعو إلى الحلم، تمامًا كما تعكس مجوهرات علامة Mimia Le Blanc الفاخرة شخصية من يتزيّن بها، أما القمر واليدين مستوحاة من المديرة الفنية كارول جويز، التي نسجت خيوط هذا التعاون، فأثمر ذلك مقاربة بدت فيها المرأة الشرقيّة الأنيقة في اتّزانها، والتي تأبى التخلي عن قوتها، ولا تتوانى عن المواربة لإخفاء مكنوناتها كذلك النجم المتوهّج، الذي يظهر تارة ويتخفّى تارة أخرى، كاشفًا عن رسائل يحملها تترك فينا تأثيرًا ملحوظاً.

تلك الأجرام السماويّة التي تّرجمت إلى أشكال كلاسيكيّة بخطوط انسيابيّة غنية تتعانق فيها ألوان الذهب اللامع باللونين الأصفر والروديوم الأسود، زيّنت القلادات، وأساور المعصم، والأقراط والخواتم. أما رصف الألماس الأبيض، الأصفر والبني فيذكرنا بحركة المدّ والجزر وانعكاساتها في تفاعل مرهف للظل والضوء ينطوي على رمزية عالية، تفاعل قمريّ فحسب!

إنها مجموعة متعددة الأوجه، تحاكي المرأة التي تختار مجوهرات ASHAHA، بتميزها وتحرّرها من كلّ القيود، والمرأة التي تختار مجوهرات Mimia Le Blanc، المتعطشة إلى الحب والألوان، صاحبة القدرة اللامتناهية، والقمر رمز الكونيّة، والحماية والقدرة.