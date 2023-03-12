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إيلاف: أعلنت مجوهرات الفردان عن تعاونها مع علامة غ، غِرزه الفاخرة للتطريز اليدوي حسب الطلب.

وكشف التعاون مع غ، غِرزه من تأسيس فاطمة علي عابد؛ عن تصاميم حصرية من أثواب المخور المستوحاة من تشكيلة النور للمجوهرات.

وتتاح التشكيلة المصغرة الناتجة عن هذا التعاون عبر صفحة غ، غِرزه على الإنستجرام، كما تستمد تصاميم التشكيلة الإلهام من التراث الإماراتي مع تطريزات عصرية مميزة.

وتتميز أثواب المخور بالتطريزات المعقدة والخياطة الاحترافية والنعومة الفائقة، وتبرز هذه الأثواب المصنوعة من حرير الكريب الياباني بتصاميم هندسية مذهلة مستوحاة من تشكيلة النور، كما تتألق بخيوط ذهبية مميزة بإلهام من الزخارف العربية التقليدية. وتشتهر علامة غ، غِرزه بالتصاميم يدوية الصنع، وتتيح للعملاء طلب قطع استثنائية من الملابس بألوانهم المفضلة.

