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إيلاف: في خطوة مهمة لترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للموضة ، أطلقت منطقة دبي للتصميم ، وهي عضو في مجموعة تيكوم ش.م.ع ، ومجلس الأزياء العربي (AFC) أسبوع الموضة الرسمي في دبي.

يأتي هذا الحدث من الإرث الناجح لأسبوع الموضة العربي ، والذي شهد في أكتوبر 2022 نسخته الحادية والعشرون. سيكون أسبوع دبي للموضة من أبرز معالم الموضة الناشئة في المنطقة ، حيث يضم مجموعات للرجال والنساء والملابس الجاهزة والأزياء الراقية. ويؤكد التزام مجموعة تيكوم بتعزيز مكانة دبي كعاصمة إبداعية عالمية ، كما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي لنمو الأعمال والاستثمار.

تحتفظ دبي بسمعة لا تقبل الجدل كعاصمة الموضة في المنطقة. إلى جانب الأحداث الناجحة مثل أسبوع الموضة العربي ، ساهم مشهد البيع بالتجزئة الغزير في المدينة في تعزيز مكانتها كمركز تسوق فاخر.

يجذب إطار العمل الملائم للأعمال في دبي والموقع الاستراتيجي دور الأزياء الكبرى مثل Dior و Prada و Valentino ، والتي تقع في d3 جنبًا إلى جنب مع العلامات الإقليمية. تعمل المنصات مثل in5 Design من مجموعة TECOM Group على تمكين ريادة الأعمال الإبداعية المحلية لتقليل الحواجز أمام دخول المواهب الجديدة.

يهدف أسبوع دبي للموضة إلى تعزيز تأثير المدينة على المسرح الإبداعي العالمي تحت عنوان D.U.B.A.I. الركائز: التنوع؛ وحدة؛ عمل؛ طموح؛ والابتكار ، وكذلك تمكين تطوير سلسلة قيمة صناعة الأزياء. توفر d3 منصة ثابتة لإطلاق البرنامج كنظام بيئي عالمي إبداعي حيث تلتقي العلامات التجارية الرائدة في مجال الأزياء والتصميم والفن من جميع أنحاء العالم.

ليلي بلانك

كشفت ليلي بلانك النقاب عن مجموعتها "Flamme Femme" في DFW بعد عرضها خلال أسبوع الموضة في باريس كجزء من شراكة مجلس الأزياء العربي مع اتحاد La Haute Couture et de la Mode. تألقت كريستالات جلام على البدلات ، والقبعات ، وفساتين السهرة المصممة بدقة ، إلى جانب مجموعة واسعة من الخزائن الجاهزة التي تتراوح من التنانير ، والسراويل الفضفاضة والمجهزة ، والبدلات لجعل هذه المجموعة شاملة. انحرف استخدام درجات الألوان المنعشة من الذهب ، والخمري ، والأرجواني ، جنبًا إلى جنب مع الألوان المعتادة من الأبيض والأسود والأخضر والدينيم ، عن لوحة ألوان Lili Blanc النموذجية.

PIPATCHARA

قدمت مجموعة PIPATCHARA الجديدة "Sensation Spectrum" مزيجًا فريدًا من الاستدامة والرفاهية. المجموعة مستوحاة من أحاسيس الطبيعة التي مرت بها أثناء الإجازات ، مع التركيز على الضوء والصوت ، مما يمنحنا 30 مظهرًا من التصاميم المتنوعة المناسبة لأي نمط حياة. أتاح استخدام مادة Infinitude ، وهي مادة غير مشروطة ، إمكانيات لا حصر لها من حيث مسار الألوان والتصميم مع لوحة ألوان من الرمادي ، والبحري ، والفضي ، والأسود ، والأخضر الزيتوني ، والأرجواني الفاتح ، والأبيض ، والوردي الفاتح. أظهرت مجوهرات Infinitude إمكانات المواد المستدامة في صناعة الأزياء ، في حين أن تقنية Macrame المعاصرة رفعت من نسيج الملابس وحرفها اليدوية.

وينسانتو

بعد عرضه لمدة خمسة مواسم في دبي كجزء من التعاون بين مجلس الأزياء العربي واتحاد الأزياء الراقية و لا مود ، أصبح المصمم الفرنسي فيكتور وينسانتو أحد أعضاء DFW ضمن لجنة المصممين. أظهرت مجموعته سريالية أبعاده في كل تصميم. عبّرت عباءة ضخمة ، وقبعة هالة ضخمة ، ومعاطف ترينش مفككة ، وخرز البوق ، وسلاسل ، وشظايا بلاستيكية ، وبقع معدنية إحساسًا بالخيال في جميع القطع التي تم إنشاؤها. قدم لنا المصمم أيضًا سترات جينز قديمة ، وكوكتيلات مطاطية مطبوعة مجردة ، وكورسيه وقح مصنوع من القطيفة.

LATEFORWORK

قدمت لنا مجموعة العلامة التجارية التي تنبع من واقع حياتنا اليومية تصميمات لمراجع ثقافية فرعية ، وكلها لها جذور وظيفية مكتبية. لقد شهدنا إعادة تصميم الملابس الرسمية مع قصات غير متناسبة وتطفل البوب الملون بنسيج سميك مخملي يخرج الملابس من المكتب. شعرت الخياطة والأنسجة والحركات الضخمة ، جنبًا إلى جنب مع مختلف الأشكال الظلية ، بالحياة على المدرج ومكنت نساء Lateforwork من المشي بحرية في أقمشة المخزون الميت لتعزيز الاستدامة. قدم لنا المصمم قمصان مخططة وسترات مبطنة بالكتف ومقالات ذات طابع متدفق.