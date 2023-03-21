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إيلاف: عيد الأم هو مناسبة خاصة يتم الاحتفال بها في مختلف البلدان حول العالم لتكريم الأمهات وإسهاماتهن الكبيرة في المجتمع. في الشرق الأوسط ، أقيم أول احتفال بعيد الأم في مصر عام 1956. قدمه الصحفي والكاتب المصري مصطفى أمين ، الذي أراد تعزيز دور الأمهات في المجتمع المصري.

سرعان ما اكتسبت فكرة تكريم الأمهات شعبية في دول الشرق الأوسط الأخرى ، وسرعان ما تم الاحتفال بها في جميع أنحاء المنطقة. اليوم ، يتم الاحتفال بعيد الأم في 21 مارس في العديد من دول الشرق الأوسط ، بما في ذلك مصر والبحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وعمان وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة واليمن.

تقوم العديد من بيوت الأزياء وعلامات المجوهرات بإنشاء مجموعات خاصة لعيد الأم كطريقة لإظهار التقدير للدور المهم الذي تلعبه الأمهات في أسرهن ومجتمعاتهن. غالبًا ما تحتوي هذه المجموعات على عناصر مثل القلائد والأساور والأقراط وغيرها من الملحقات التي تم تصميمها مع وضع الأمهات في الاعتبار. الهدف هو تزويد العملاء بهدايا فريدة وذات مغزى يمكنهم تقديمها لأمهاتهم في هذه المناسبة الخاصة.

وغني عن القول أنه ينبغي الاحتفال بالأمهات في بقية العام - ولا داعي لتضمين المجوهرات باهظة الثمن - فالقبلة تصنع الفارق بالنسبة للأم.

