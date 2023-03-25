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إيلاف: قدمت علامة داماس للمجوهرات مؤخرًا لؤلؤة "ميكيموتو" الموقرة في جلسة خاصة وحصرية مع سوتارو ياماغوتشي، المدير العام للعلامة التجارية. تعتبر لؤلؤة ميكيموتو رمزًا للحب والولاء والحكمة الأبديين ، حيث تأسر قلوب عشاق المجوهرات الراقية في جميع أنحاء المنطقة.

منذ عام 1893 ، عمل ميكيموتو على كشف سر زراعة اللؤلؤ ، وأعطي لقب "ملك اللؤلؤ" إلى كوكيتشي ميكيموتو ، الذي كرس حياته للسعي وراء الكمال اللامع. بصفته صاحب رؤية ورائد أعمال وكيميائيًا للبحر ، فإن سعيه وراء الجمال الهادئ ومهمته لتزيين أعناق جميع النساء في جميع أنحاء العالم باللآلئ قد أكسب ميكيموتو سمعة باعتباره صانع المجوهرات الممثل لليابان.

يجمع التعاون بين DAMAS و Mikimoto بين جوهر الحرفية اليابانية والشرق أوسطية ، مما ينتج عنه مجموعة راقية وأنيقة. تتميز المجموعة بلآلئ رائعة مرصعة بالذهب ومرصعة بالماس ومصممة لتكمل أي مظهر ومناسبة.

