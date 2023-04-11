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إيلاف: تقدم دار ايف سان لوران ضمن مجموعة موسم صيف 2023 حقيبة أنيقة جديدة، وهي حقيبة كايت صغيرة الحجم بسلسلة معدنية. والتي تتميّز بإطار خارجي من جلد سبازولاتو اللامع باللون الأسود، الذي يعزّز التباين مع الجلد الناعم الأبيض.

كما تتزيّن بشعار سان لوران الأسطوري وسلسلة أنيقة تسمح بحملها على الكتف. تتوفّر الحقيبة بجلد نابا باللونين الأسود والأبيض والجلد الحيواني اللامع.