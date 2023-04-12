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إيلاف: تتحدث دانيال روزبيري عن مجموعة الملابس الجاهزة لربيع وصيف 2023 من سكياباريلي وتصفها بالـ "فائقة للعادة".

وتوضح رؤيتها قائلة: "لا أحب استخدام كلمة مناسب لـ"كل يوم" هنا في سكياباريلي Schiaparelli، ومع ذلك فإن هذا التعبير هو بمثابة الوعد للملابس الجاهزة. أعتقد أن كل من يقوم بتصنيع الملابس الجاهزة عليه أن يسأل نفسه دائماً عن السبب الكامن وراء صنعه هكذا ملابس؛ لماذا قد يكون العالم بحاجة إلى مجموعة أخرى من الملابس الجاهزة. بالنسبة لي، إنها فرصة لتقديم القطع اليومية إنما المميزة والغير عادية إلى المعجبين بأسلوب الدار. قد تدين الملابس الجاهزة بالفضل لاعتبارات عملية معينة، ولكن هذا لا يعني المرأة التي ترتدي الملابس الجاهزة لا تقل أهمية في أن تستحق خيالاً وابداعاً في الابتكار عن أولئك اللواتي يفضلن شراء الأزياء الراقية. إن تفانينا في ابداع الأمور الغير عادية ليس محصوراً فقط في تصاميمنا للأزياء الراقية، إنما يتوسع أيضًا ليشمل الملابس الجاهزة لدينا. ستجد هنا خياطة رائعة مصنوعة من أجمل الأقمشة في العالم، مع كامل الذكاء في الأسلوب والتواقيع –الـ riffs على كافة تفاصيل الجسم البشري، ومجوهراتنا bijoux، وعناصر خاصة مثل الوهم البصري trompe l’oeil للشَّعر، بالإضافة إلى رموز مميزة مثل شريط المقاس المطرز بالخيط الحريري الذهبي - تجدونه في تصاميم الأزياء الخاص بنا".



وتكمل: "ومع ذلك، فإن ملابس سكياباريلي الجاهزة "Schiaparelli ready-to-wear" لا تعتبر مجرد مجموعة تُمثل كياناً مقرّباً يسهل الوصول إليه من سكياباريلي كوتور "Schiaparelli couture". إنها تُمثل أيضًا فرصتنا للتحدث إلى كافة الجوانب المتعلقة بحياة المرأة: تلك التي تتوق إلى فساتين السهرة الراقية من الساتان والحرير المعالج "hammered silks"، وأقمشة الـ فيسكوز الهادلة liquid" "viscose، أقمشة الـ أسيتات النابضة بالحياة؛ ولكن أيضًا للواتي يحتجن إلى القمصان القطنية البيضاء الناصعة، والتنانير بقصّاتها المستقيمة الضيّقة "pencil skirts" من الصوف، والسراويل من القصّات المتعددة والاقمشة المتنوعة. إنها الأزياء الراقية التي ترافق النساء في كل يوم، سواء أكانت المناسبة حفلة عشاء أو يوم عمل في المكتب أو رحلة طيران. الملابس الملائمة ليست بالأمر السهل - ليس في عصر تنزلق فيه السهولة في كثير من الأحيان وتأخذنا نحو الكسل - ولكن من المفترض أن يكون عمل هذه الأزياء، وبكل جدية، لتلبية متطلبات المرأة التي ترتديها لتأتي في تناغم أنيق مع حياتها واحتياجاتها".

وتضيف: "لقد استلهمت هذا الموسم أيضًا من رحلتي الأخيرة إلى ايل بيليكانو "Il Pellicano"، المنتجع الإيطالي المحبوب في بورتو إركول "Porto Ercole". هناك شاهدت النساء من جميع أنحاء العالم يرتدين ملابسهن - ليوم واحد على الشاطئ وبعد ذلك، لتناول المشروبات والعشاء. أدركت للتو أنه عليّ ابتكار زيًا موحدًا لهن في مخيلتي: ضربات لونية صارخة في صورة ظلية حادة ولكن واسعة، مزينة بمجوهرات ساحرة بشكل غير اعتيادي. جعلني أفكر في كيف أن المجوهرات هي عنصر أساسي في حياة المرأة. قطعة مجوهرات جيدة ومبتكرة تعيش إلى الأبد؛ إنها متاحة لمالكتها لارتدائها والتمتع بها متى شاءت. في العديد من عطلات نهاية الأسبوع، أذهب إلى سوق التحف بول بيرت سيربيت "Paul Bert Serpette" هنا في باريس، حيث يمكنني العثور على مجوهرات من قرن مضى تبدو متألقة بحداثتها ويمكن ارتداؤها كأنها قطعة ساحرة تم ابتكارها اليوم. لقد عملنا على تكريم هذا الخلود مع الذهب المطروق المقترن بأحجار زجاجية ذات ألوان زاهية، وتصميمات تشريحية مقطعة منقوشة بشكل معقد، وأنابيب كبيرة الحجم تكاد تكون عديمة الوزن من الذهب الباروكي تمّ تقديمها بأشكال كروية حديثة. لقد قمنا أيضًا بتوسيع مجموعة حقائب اليد المحبوبة لدينا: إنها الأكثر مبيعًا بالنسبة لنا، توقيع لعروضنا الجاهزة للارتداء، ولا سيما "Facebag"، التي أخبرني العملاء من جميع أنحاء العالم هي بداية محادثة، بغض النظر عن مكان وجودهم. هناك أيضًا حقيبة القفل padlock الكلاسيكية الخاصة بنا، والتي يتم تقديمها الآن في كل المواد من جلد التمساح إلى جلد النابا مع طبعات اليد من ورق الذهب عيار 24 قيراطًا".





وتختم بالقول: "هذا ما تدور حوله هذه المجموعة. إنها مجموعة تدعو الى البدء في التحادث. إنها تشجع مرتديها على إعادة تخيل ما يعنيه كل يوم. هذه هي القطع التي ستلهم جميع من حولك، ولكن في نهاية اليوم/ المطاف، هي مخصصة لمن يرتديها وليس لأي شخص آخر. هذه هي الملابس بتميزها تجعلك تشعرين وكأنك تشاهدين الملابس الجاهزة لأول مرة. إنها الملابس التي تساعد في بناء هذا السر حول المرأة – حلّة مميزة مرة تلو أخرى".

