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إيلاف: الجميع يحب الماس. منذ اكتشافه (في القرن الرابع قبل الميلاد)، بات رمزًا للحب والرومانسية، ولا تزال جاذبيته خالدة وعالمية.

ومن المعروف أيضًا أن الماس هو أفضل صديق للفتاة - إذا كان لأغنية مارلين مونرو أي علاقة بالأمر. نتيجة لذلك ، كان الماس منذ فترة طويلة أكثر الجواهر المرغوبة.

جماله وجاذبيته لا مثيل لهما، وكذلك قيمته، ولكن تحت هذا السحر تكمن ثروة من المعرفة ؛ التركيب الكيميائي والتاريخ والتأثير المقدر لكيفية ظهوره على كوكبنا. الماس مرغوب فيه لدرجة أن الناس قد وضعوا مجموعة من المبادئ التوجيهية للمساعدة في تحديد جودته؛ وتشمل هذه 4 درجات تسمى غالبًا الـ 4C من الماس ؛ اللون والوضوح والقطع والقيراط.

اللون هو العامل الأكثر أهمية في تحديد قيمة الماس. الماس عديم اللون نادر ، وبالتالي أغلى من الماس الآخر. يتم تصنيف لون الماس على مقياس من D إلى Z ، حيث يكون اللون D هو الأقل لونًا ويكون Z هو اللون الأكثر إصفراراً. وغني عن القول أنه كلما اقترب الماس من الدرجة D ، زادت قيمته.

يشير مصطلح CLARITY أو الوضوح إلى عدم وجود عيوب وشوائب: رقائق وشقوق ونقاط دقيقة داخل الحجر ، والتي يمكن ملاحظتها بشكل أكبر في الماس منخفض الجودة. هنا تعني درجة الوضوح الأعلى عددًا أقل من الشوائب المرئية بينما تعني الدرجة الأقل شوائب أكثر وضوحًا.

يشير تقطيع CUT الماس إلى مدى جودة لمعانه وهو عامل أساسي في تحديد بريق الماس. يؤثر القطع في كيفية دخول الضوء إلى الماس وانعكاسه عن سطحه. الماس المقطوع بشكل سيئ سيكون له حواف باهتة ويفقد الكثير من تألقه. سيعكس القطع عالي الجودة الضوء من خلال الجزء العلوي من الحجر بدلاً من تركه يهرب عبر القاع. ومن ثم ، فإن الماس المقطوع جيدًا يبدو أكثر إشراقًا ويبدو أكبر مما هو عليه لأنه يعكس المزيد من الضوء.

قيراط: يتم تحديد وزن الماس بقسمة كتلة الماس على حجمه. كلما زاد وزن القيراط ، كلما كان الماس أكثر ندرة وقيمة. بشكل عام ، يجب أن يستهدف المرء وزن قيراط لا يقل عن 0.5 قيراط (أو 50 نقطة) عند شراء خاتم خطوبة أو مجوهرات أخرى يرتديها المرء يوميًا. ومع ذلك ، لا يزال من الممكن أن يكون للماستين متساويتين في الوزن بالقيراط قيم مختلفة جدًا اعتمادًا على اللون والوضوح والقطع.

