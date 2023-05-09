قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: ندى غزال هي مصممة مجوهرات موهوبة من لبنان اكتسبت شهرة عالمية لتصاميمها المميزة وهي الآن على شفاه الجميع في نيويورك. بدأت رحلتها لتصبح مصممة مجوهرات عندما حصلت على شهادتها في التصميم الجرافيكي من الجامعة اللبنانية الأميركية. بعد أن أكملت تعليمها ، انتقلت إلى دبي للعمل في وكالة إعلانات متعددة الجنسيات حيث اكتسبت خبرة قيمة في العلامات التجارية والتسويق.

خلال السنوات العشر التي قضتها في مجال الإعلان ، فازت ندى غزال بالعديد من الجوائز الإقليمية والدولية ، لكنها شعرت أن شيئًا ما كان مفقودًا. لطالما حلمت بإنشاء علامتها التجارية الخاصة بالمجوهرات ، وقررت أن تقفز وتحقق هذا الحلم.

بالاعتماد على خبرتها في مجال الإعلان ، شرعت في إنشاء علامة تجارية عاطفية ومميزة وخالدة.

من أشهر قطع مجوهرات ندى غزال خاتم "لولو" الذي يتميز بتصميم فريد يجسد جوهر الأنوثة والقوة. الخاتم مصنوع من الذهب عيار 18 قيراطًا ويتميز بمجموعة مذهلة من الألماس والأحجار الكريمة. لقد أصبحت قطعة مميزة للعلامة التجارية ومحبوبة من قبل العديد من عملاء ندى غزال المخلصين.

توقيع ندى غزال من حيث التصميم هو قدرتها على ابتكار مجوهرات جريئة وحساسة. غالبًا ما تكون قطعها مستوحاة من الطبيعة ، وهي تستخدم مجموعة متنوعة من المواد لإنشاء نسيج وأشكال فريدة. وهي معروفة أيضًا باهتمامها بالتفاصيل وقدرتها على صنع مجوهرات جميلة وعملية.

قاعدة عملاء ندى غزال متنوعة وتشمل النساء من جميع الأعمار والخلفيات. ترتدي مجوهراتها نساء يقدرن الجودة والجمال والتفرد. اكتسبت شهرة بين المشاهير ومؤثري الموضة ، وظهرت تصاميمها في العديد من مجلات ومدونات الموضة.

في الختام ، ندى غزال مصممة مجوهرات موهوبة صنعت لنفسها اسمًا من خلال ابتكار قطع مميزة وعاطفية وخالدة. تأثرت رحلتها لتصبح مصممة مجوهرات بتعليمها التصميم الجرافيكي وتجربتها في مجال الإعلان ، مما منحها الأدوات اللازمة لإنشاء علامة تجارية ناجحة. لقد أكسبتها تصاميمها المميزة واهتمامها بالتفاصيل من المتابعين المخلصين بين النساء اللواتي يقدرن الجودة والجمال في مجوهراتهن.