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إيلاف: كشفت دار "ماجدة بوتريم - Magdalena Butrym"، عن أحدث مجموعاتها حيث عرضت أسلوبها المبتكر والفريد في الموضة.

من مقرها في وارسو، بولندا ، اشتهرت العلامة التجارية بقدرتها على المزج بين الحرفية التقليدية وتقنيات التصميم الحديثة، مما نتج عنه ملابس عالية الجودة تتمتع بشخصية مميزة.

صُنعت كل قطعة في مجموعات ماجدة بوتريم يدويًا بدقة بإستخدام أجود المواد، وهي شهادة على التزام المصمم بالممارسات الأخلاقية والمستدامة. أحدث مجموعة للعلامة التجارية ليست استثناءً، حيث تتميز بمزيج من العناصر الأنثوية والذكورية التي تجمع بين التصاميم الكلاسيكية والتفاصيل والتشطيبات غير المتوقعة. تتضمن المجموعة عدداً من الفساتين والتنانير والقمصان والسترات، كل منها يعرض مزيج العلامة التجارية المميز من الحرفية والتصميم الحديث.

ما يميز ماجدة بوتريم عن المصممين الآخرين هو التزامها بالممارسات الأخلاقية والمستدامة. تستخدم العلامة التجارية مواد من مصادر محلية وتدعم الحرفيين المحليين ، مما يضمن إنشاء كل قطعة بعناية واهتمام بالتفاصيل. ساعد هذا الالتزام بالاستدامة العلامة التجارية على كسب أتباع مخلصين بين عشاق الموضة والمشاهير والمؤثرين ، وجعلها مفضلة لدى أولئك الذين يقدرون الموضة الأخلاقية والمستدامة.