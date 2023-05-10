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إيلاف: في أواخر العام الماضي، كشف هنري جاك النقاب عن مجموعته "In All Intimacy" - ثلاثة عطور خاصة جدًا تم صنعها لأسطورة التنس رافائيل نادال وزوجته ماريا بيريلو.

الآن، تأخذ دار "Haute Parfumerie" الشراكة مع الثنائي خطوة أخرى إلى الأمام مع إطلاق إصدار محدود من "Clic-Clac" المصمم لنادال.

إصدار "Clic-Clac Rafael Nadal" المحدود، يقتصر على 120 قنينة عطر، مصنوعة من التيتانيوم من الدرجة الخامسة، مع إيماءة نابضة بالحياة ولكن منفصلة للتنس بفضل خط تجريدي أصفر من النيون، يذكرنا بالكرة.

