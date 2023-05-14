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إيلاف: كشفت علامة جيابورجيني الإيطالية لصناعة الأحذية الفاخرة، عن إطلاق تشكيلتها المصغرة الأولى على منصة أُناس للتسوق الإلكتروني في الشرق الأوسط، في إطار تعاونها المستمر مع عارضة الأزياء الشهيرة روزي هانتيجتون وايتلي.

وتأسست جيابورجيني عام 2016 وتحظى بإشادة واسعة من أشهر السيدات على مستوى العالم، ولا سيما كيندل جينر وهايلي بيبر وغيرهن. كما تحرص على إقامة شراكات وعلاقات تعاون طويلة الأمد مع أبرز الشخصيات المؤثرة في القطاع، التي يسهم كلّ منها بإضفاء رؤيته العصرية والمبتكرة على تصاميم العلامة.

وتتميز التشكيلة بأحذية أنيقة مفتوحة من الخلف تتألق بألوان الأسود والوردي والأزرق الفاتح والأرجواني لتناسب إطلالات الصيف الحيوية. كما تنفرد بملمس ناعم من الساتان المرصع بقطع كريستال صغيرة لامعة مع قصة مربعة مفتوحة عند الأصابع وكعب مميز يضفي على التصميم تفاصيل جريئة وحيوية.

وتتوافر التشكيلة على منصة أُناس ابتداءً من 10 من مايو الجاري بأسعار تبدأ من 3050 درهم إماراتي.



