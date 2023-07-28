إيلاف: نقلت مجموعة "Gentle Monster x D’heygere" عالم النظارات إلى مستويات غير مسبوقة من خلال أحدث تعاون بين علامتين مرموقتين بمشروع رائد يدمج أناقة مجوهرات الإكسسوارات الفرنسية للأزياء "D’heygere" مع تصميمات النظارات الأصلية من "Gentle Monster".

يعيد هذا التعاون الإبداعي تعريف العلاقة بين المجوهرات والنظارات العصرية ، بدمج الخواتم والأقراط الرقيقة بجرأة في معابد النظارات، وترقية الإطارات نفسها لتصبح قطعًا من المجوهرات.

تعرض المجموعة إتقان كلتا العلامتين التجاريتين ، حيث تتشابك بأناقة مع هويتهما الرسمية المميزة.



تأمل ستيفاني ديجيري ، المديرة الإبداعية لشركة D'heygere ، في التصاميم الدقيقة والجريئة ، مشيرة إلى أن هذا التعاون يمثل علامة فارقة في صناعة النظارات ، حيث يدمج المجوهرات ببراعة كجزء جوهري من بنية النظارات.

مع اندماج سيؤل وباريس ، تحتفل الحملة باتحاد غريب ولكنه آسر بين Gentle Monster و D’heygere ، متجاوزًا الحواجز الجغرافية والمناطق الزمنية لتقديم مجموعة تنضح بالسحر والابتكار والرقي. يعد تعاون النظارات هذا شهادة على السحر الذي يمكن نسجه عندما تجتمع قوتان إبداعتان معًا لدفع حدود الموضة وإعادة تعريف المعايير التقليدية.