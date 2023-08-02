إيلاف: يتميز فصل الصيف بأجوائه المفعمة بالحيوية وأشعة الشمس الذهبية التي تمنح فرصة مثالية للتألق بأجمل المجوهرات اللامعة، كطريقة يعبر من خلالها عشّاق الأناقة عن شخصياتهم بأسلوب فريد يعكس الجوهر المرِح لهذه الفترة المميزة.



وتطلق علامة باندورا للمجوهرات الفاخرة، تشكيلة رائعة من القطع المتلألئة بإلهامٍ من الأجواء الصيفية والمزينة برموز مستوحاة من العناصر الموجودة في عالم الحيوانات والسماء المرصعة بالنجوم.

وتضم التشكيلة مجموعة من الخواتم المشرقة على شكل هلال وشمس متصلين، وتعليقات أساور جذابة على شكل نحلة متدلية ترمز إلى جمال الطبيعة وتحتفي ببهجة فصل الصيف. وتقدم العلامة لمحبي المغامرة تعليقة أساور مميزة تحمل كاميرا وقلب وبوصلة لتحاكي الأجواء المميزة لفصل السفر والرحلات.

وتنفرد جميع قطع التشكيلة برموز مصممة بإلهام من لحظات الصيف الجميلة لتترك ذكريات جديدة، وتضفي شعوراً غامراً يعكس البهجة والمرح وحب المغامرة والاستكشاف.



