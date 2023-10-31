إيلاف: أطلقت مجموعة ماجدة بوتريم لخريف وشتاء 2023 عرضاً فخماً من الفساتين الساحرة والرومانسية.

تقدم المصممة مجموعة فاخرة بأشكال جديدة وجريئة مع الحفاظ على الرومانسية، مما يثبت مرة أخرى أن الموضة المميزة لا يجب أن تبدو مخنثة أو ذكورية بشكل مفرط. تتميز المجموعة، المستوحاة من الثقافة اليابانية، بأشكال جريئة وألوان غنية وطبعات معقدة تذكرنا بالطريقة الشرقية القديمة في ارتداء الملابس، مع لمسة سلافية.

تسلط المجموعة الضوء على العناصر الزخرفية المميزة لماجدة، مثل الكشكشة والتجاعيد والطيات، والتي أعيدت صياغتها ومنحها حجمًا جديدًا على مجموعة من الفساتين المذهلة.

من الفساتين القصيرة ذات الأكتاف القوية والغنية بالمطبوعات والمجمعة والمصنوعة من الأسلاك إلى الفساتين الحريرية الفاخرة كاملة الطول - في كل مرة يبرز "فستان ماجدا" باعتباره بيانًا مثيرًا وجذابًا بصريًا.