إيلاف: كشفت دار جيني للأزياء الإيطالية الفاخرة، عن إطلاق تشكيلتها الجديدة لموسم خريف وشتاء 2023-2024 احتفالاً باقتراب موسم الأعياد، والتي تضم مجموعة واسعة من قطع الأزياء العصرية المصممة بإلهامٍ من أجواء الموسم الاحتفالية.



وتجمع قطع التشكيلة المختارة بعناية بين أجمل اللمسات الكلاسيكية والتصاميم الحديثة، لتناسب مختلف الأذواق والتفضيلات وتشكل الخيار الأمثل للتألق في جميع الأوقات والمناسبات.



وتستوحي التشكيلة الجديدة إلهامها من أجواء الأعياد الاحتفالية، فتتزين قطعها بأحجار الراين الفاخرة والمتناغمة مع إطلالات الموسم القادم، حيث تتنوع التصاميم لتضم مجموعة من فساتين السهرة الأنيقة التي تتألق بتفاصيل براقة، إضافة إلى الكنزات والجوارب الطويلة المزينة بتفاصيل دقيقة تلائم أجواء الأعياد.