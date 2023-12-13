إيلاف: مع اقتراب موسم الأعياد، غالباً ما يُطرح سؤال حول قواعد اللباس: كوكتيل أم طويل؟ لكن مع ماجدة بوتريم، فإن الإجابة تتجاوز الانقسام. مجموعتها تطمس الخطوط الفاصلة بين سحر المساء والأناقة اليومية. سواء كان الأمر يتعلق بجاذبية فستان كوكتيل أنيق مزين بلمسات غير متوقعة أو الأناقة الساحرة لثوب طويل يلفت الانتباه، فإن تصميمات بوتريم تلبي مجموعة متنوعة من المناسبات الاحتفالية.

ماجدة بوتريم، القوة الرائدة في عالم الموضة، تأسر الجماهير مرة أخرى بمجموعتها الأخيرة، وهي قصيدة لروح المرأة العصرية. مع تفاني لا هوادة فيه لكسر التقاليد وتمكين الأفراد من احتضان هوياتهم المميزة في الموضة، تجسد تصميمات بوتريم الرقي والتمكين والشعور الشجاع بالفردية.

مستوحاة من جوهر المرأة المعاصرة، تقف هذه المجموعة بمثابة شهادة على التزام بوتريم بدفع الحدود وإعادة تعريف معايير الموضة. كل قطعة عبارة عن مزيج من الابتكار الجريء والأناقة الخالدة، وتعرض تفاصيل معقدة، وقصات جريئة، وأقمشة فاخرة تنضح بالثقة والأناقة.