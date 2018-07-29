صور تجمع دينا الشربيني وعمرو دياب في حفله باليونان

إيلاف من القاهرة: ظهرت الفنانة دينا الشربيني في الحفل الذي قام بإحيائه الفنان عمرو دياب في اليونان وتحديداً بجزيرة ميكونس حيث كان الظهور الأول له بعد اصدار اغنيته الجديد "ده لو اتساب" من البومه المقرر طرحه الشهر المقبل.

وتم تداول عدة صور تجمع دينا وعمرو في كواليس الحفل على نطاق واسع يوم أمس، كما تداول مقطع فيديو تظهر فيه دينا وهي تقوم بمناولة منديل لدياب ليمسح عرقه خلال غنائه على المسرح وسط تعليقات متباينة.

وكانت أنباء قد ترددت عن نية عمرو ودينا الزواج في اليونان، علماً بأن الممثلة الشابة باتت ترافقه بجميع تحركاته وجميع المناسبات التي يظهر بها.