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واشنطن: حضّت الولايات المتحدة، الأربعاء، الإسرائيليين والفلسطينيين على تجنّب "الاستفزازات" وحماية اتفاق وقف إطلاق النار بعدما أجازت إسرائيل إقامة مسيرة مثيرة للجدل لليمين المتطرف في القدس.

ولدى سؤاله عن المسيرة قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس "نعتقد أنه من الضروري تجنّب اتّخاذ خطوات تفاقم التوترات".