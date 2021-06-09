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بغداد: تعرضت قاعدة فكتوريا التي تضمّ عسكريين أميركيين في مطار بغداد لهجوم صاروخي، الأربعاء، على ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس، بعد أقلّ من ساعة من قصف قاعدة بلد شمال بغداد بخمسة صواريخ كاتيوشا.

وتأتي هذه الهجمات التي تنسب غالباً إلى فصائل مسلحة موالية لإيران، تزامنًا مع إطلاق سراح قيادي في الحشد الشعبي بعد أسبوعين من توقيفه.