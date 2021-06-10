إيلاف من الدار البيضاء :أنهى حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي(غالبية حكومية)، مساء الاربعاء ، بالدار البيضاء محطته الخامسة والأخيرة،ضمن الجولة الوطنية لتقديم برنامج الحزب لمرحلة 2021 – 2026، وذلك على بعد اشهر قليلة من موعد الانتخابات العامة يوم 8 سبتمبر المقبل.

واستحضر عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار ، في كلمة مرتجلة، مختلف الإجراءات التي أعلن عنها الحزب في هذه الجولة، والتي لاقت ، في نظره، تفاعلا كبيرا من طرف عدد من المواطنين الذين عبروا عن استحسانهم لهذا البرنامج، الذي يحمل في طياته التزامات بالأرقام تهم مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة التي تعرفها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا. في الائتلاف الحكومي .. ولا نقوده

وأبرز أخنوش ، وهو ايضا وزير الفلاحة والصيد البحري ، بأن الأسباب التي تقف وراء عدم تنفيذ مجموعة من الإجراءات، ترجع الى كون الحزب هو عضو في الائتلاف الحكومي بيد أنه لا يقوده، لكنه بالمقابل حقق حصيلة إيجابية وملموسة في القطاعات الإنتاجية التي دبرها.

وأوضح أخنوش بأنه يلتزم بتنزيل هذا البرنامج إن أعطت ثقة المواطنين للتجمع الوطني للاحرار تدبير الحكومة المقبلة. الحماية الاجتماعية

وحول الحماية الاجتماعية، وهي ورش ملكي، بمثابة ثورة اجتماعية، ذكر أخنوش أن الحزب يلتزم بتنفيذ سليم لهذا الورش، من خلال مواصلة تنزيل التغطية الصحية الإجبارية والإعانات العائلية. وفيما يخص" مدخول الكرامة" لكبار السن، ومواكبة ذوي الاحتياجات الخاصة، والمنحة عن الولادة، قال أخنوش إنها إجراءات إضافية يقترحها التجمع الوطني للاحرار ويلتزم بتطبيقها.

وبخصوص مصادر التمويل الخاصة بهذا البرنامج، قال أخنوش إن التزامات الحزب الخمس، تتوزع على 25 إجراء، تتطلب توفير معدل 55 مليار درهم ( 5,5 مليار دولار )في السنة، وهي تكلفة إضافية من الممكن توفيرها، من خلال إعادة توجيه نفقات الدولة نحو هذه الأولويات، ومداخيل المساهمات في صندوق الزكاة، والحفاظ على مساهمة التضامن الاجتماعي. 5 التزامات أساسية

ويرتكز برنامج الحزب على إجراءات عملية تعتمد على 5 التزامات أساسية هي : الحماية الاجتماعية، والصحة، والشغل، والتعليم، والإدارة.

واشار أخنوش الى ان الحزب يلتزم بعدم الزيادة في الضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، من اجل تمويل البرنامج، مع بذل جميع الجهود في استخلاص الضرائب الواجب تأديتها. ضمانات تنفيذ البرنامج ذكر اخنوش ان الضمانات المتعلقة بتنفيذ البرنامج، تنبني على التجربة التي راكهما وزراء الحزب في تدبير قطاعات حساسة وأولوية، وثقة المواطنين التي ستساهم في تحقيق النتائج المتوخاة.

وخلص أخنوش إلى القول إن "برنامج الأحرار" هو بمثابة علامة مسجلة باسم الحزب، داعيا المواطنين إلى الاحتفاظ بمختلف الوثائق التي قدمها الحزب في مناسبات مختلفة لتكون ميثاقا لتتبع نفعيل التدابير والإجراءات التي اقترحها، مشددا على أن المواطن المغربي يستحق خدمات صحية في المستوى، ودخل وعمل قار، وحماية اجتماعية، وتعليم يضمن تكافؤ الفرص بين الجميع، ومعاملة جيدة في الإدارة وكل المرافق العمومية، لأن المواطن يستحق الأفضل. التأسيس لتعاقد سياسي مستقبلي سليم

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قدم افتتح الأسبوع الماضي بمدينة أكادير (وسط المغرب) جولته الوطنية، التي شملت مدن مراكش، وطنجة، ووجدة،والتي تهدف إلى التعريف ببرنامج معزز بالأرقام، محكم، وقابل للتنفيذ، يعكس ، حسب الحزب ، طموحات المواطنين، ويؤسس لتعاقد سياسي مستقبلي سليم ، ويحمل كل مقومات التغيير التي يطمح لها المواطن، في إطار منهجية الإنصات، التي يتبعها الحزب والتي تعتمد على التواصل المباشر مع المواطنين.

ويعتزم الحزب تقديم مجموعة من المقترحات لتحقيق التزاماته الخمسة في المرحلة المقبلة، والتي تنطلق في شموليتها من مجهود الإنصات الموسع والمستمر الذي نهجه الحزب على مدى السنوات الخمس الماضية ، والذي شمل الاستماع إلى أزيد من 300 ألف مواطن ومواطنة، حسب أخنوش.



