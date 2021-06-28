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إيلاف من لندن: قال قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي إن إيران لديها طائرات مسيرة يبلغ مداها 7000 كيلومتر، في تطور ربما تعتبره واشنطن تهديدا للاستقرار الإقليمي.

ونقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن سلامي قوله «لدينا طائرات مسيرة يبلغ مداها 7000 كيلومتر. وبإمكانها التحليق والعودة (لقواعدها) والهبوط في أي مكان مقرر لها الهبوط فيه».

بحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، يأتي هذا التأكيد الإيراني بعد أيام من محادثات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والحكومة الإسرائيلية الجديدة حول سبل مكافحة انتشار الطائرات من دون طيار الإيرانية وصواريخ «كروز» بين الجماعات المسلحة التي تدعمها طهران في العراق واليمن وسوريا ولبنان.

وتشعر الولايات المتحدة وإسرائيل بقلق بالغ من أن هذه التكنولوجيا آخذة في الانتشار بصورة أكبر بما قد يمكنها من استهداف قوات البلدين في المنطقة، بعد عدة هجمات بطائرات بدون طيار من ميليشيات موالية لإيران في الأسابيع الأخيرة، والتي تم إحباط بعضها.

وترى إدارة بايدن أن تهديد الطائرات الإيرانية للقوات الأميركية في المنطقة يمثل «أولوية قصوى». وبحسب وكالة رويترز، تمثل الطائرات المسيرة عنصرا أساسيا في مراقبة الحدود الإيرانية وخاصةً في مياه الخليج حول مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية.

واقترحت إسرائيل إقامة منطقة حظر جوي للطائرات بدون طيار الإيرانية في المنطقة. وتعرضت قاعدة الأسد الجوية حيث تتمركز معظم القوات الأميركية في العراق، لهجمات متكررة من قبل الميليشيات الموالية لإيران واستهدف 43 هجوما المصالح الأميركية في العراق منذ بداية العام، بينها السفارة الأميركية في بغداد وقواعد عسكرية عراقية تضم أميركيين، ومطارا بغداد وأربيل، فضلا عن مواكب لوجيستية للتحالف الدولي، في هجمات غالبا ما تنسب إلى فصائل عراقية موالية لإيران.

وكان قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال فرانك ماكينزي، خلال زيارته إلى العراق في 22 مايو (أيار) الماضي، قد أبلغ الصحافيين أن استخدام طائرات مسيرة صغيرة من قبل الميليشيات المدعومة من إيران سيزداد في السنوات القليلة المقبلة. وأضاف أن إيجاد طرق أفضل لمواجهة مثل هذه الهجمات يمثل أولوية قصوى، وفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط".

ويسعى الرئيس الأميركي جو بايدن لإحياء الاتفاق النووي وتوسيع نطاقه في نهاية الأمر لفرض مزيد من القيود على برامج إيران النووية والصاروخية وكذلك تقييد أنشطتها. واستبعدت طهران التفاوض على صواريخها الباليستية ودورها في الشرق الأوسط.