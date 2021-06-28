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إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة عن 22،868 حالة إصابة أخرى بكورونا، وهي الأعلى منذ 30 يناير، كما أعلنت عن 3 وفيات، في آخر 24 ساعة.

ووفقا لمصادر رسمية، فإنه من المحتمل أن يكون تم هذا الرقم الضخم نجم عن مشكلة فنية حدثت يوم الأحد، وهذا يعني أنه لا يمكن احتساب بعض الحالات وكان من المقرر إضافتها إلى التحديث التالي.

وتقارن أرقام اليوم الإثنين، مع 14876 حالة إصابة و11 حالة وفاة أعلن عنها أمس الأحد، و10633 إصابة وخمس وفيات يوم الاثنين الماضي.

وعلى صلة، تلقى 139.712 شخصًا جرعتهم الأولى من لقاح COVID-19 ، بينما تلقى 123.555 حقنة ثانية. وحصل ما مجموعه 44،454،511 شخصًا في المملكة المتحدة على حقنة واحدة على الأقل، بينما تم تطعيم 32،583،746 بشكل كامل.

وقالت تقارير رسمية إن أحدث متوسط سبعة أيام للوفيات المرتبطة بفيروس كورونا هو 17.4 وفي ذروة الموجة الثانية في يناير كان أكثر من 1200.

ويبدو أن الأرقام تدعم التقييم القائل إن اللقاحات قد ساعدت إلى حد كبير على قطع الصلة بين العدوى والوفيات والأمراض الخطيرة، على الرغم من متغير دلتا الأكثر قابلية للانتقال.

وقالت آخر حصيلة متاحة في 24 يونيو إنه كان ما يزيد قليلاً عن 1500 شخص في المستشفيات من المصابين بكورونا، بينما كان العدد في منتصف يناير أكثر من 39000.

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