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كابول: سلم الجيش الأميركي قاعدة باغرام رسميا للقوات الأفغانية، حسبما أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الجمعة، بعد مغادرة آخر القوات الأجانب المجمع الكبير في إطار انسحابها من هذا البلد.
وكتب المتحدث فؤاد أمان على تويتر "انسحبت القوات الأميركية وقوات التحالف بالكامل من القاعدة وبالتالي ستقوم قوات الجيش الأفغاني بحمايتها واستخدامها لمحاربة الإرهاب".
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