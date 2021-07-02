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دق الجمهوريون ناقوس الخطر الإيراني، محذرين من مقاربة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه طهران وسعيه الدؤوب للعودة إلى الاتفاق النووي.

إيلاف من واشنطن: حذّر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام من اندلاع حرب إسرائيلية - إيرانية، قائلاً: "أنا اليوم قلق أكثر بكثير من السابق من اندلاع حرب بين إسرائيل وإيران".

وشنّ غراهام في معرض مقابلة مع شبكة فوكس نيوز هجوماً لاذعاً على بايدن، معتبراً أن النظام الإيراني يزداد قوة كل يوم لأن "الرئيس الأميركي لا يفهم طبيعة التهديد الإيراني".

وقال: "الإيرانيون يتلاعبون بالرئيس بايدن على هواهم. فالمرشد هو نازيّ متديّن، وفيما أراد هتلر الإبقاء على عرق سامي واحد، ما يريده المرشد هو ديانة واحدة".

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، رأى السيناتور البارز أن طهران تسعى جاهدة لطرد الولايات المتحدة من سوريا والعراق "بهدف السيطرة على سوريا والعراق وإيران، كمثلث شيعي".

كما أشار إلى سعي النظام الدؤوب للحصول على سلاح نووي بهدف "حجز العالم كله رهينة لديه وتدمير دولة إسرائيل".

وحذّر غراهام من أن طهران في طريقها لتنفيذ كل هذه الأهداف المذكورة "إن لم نُجرِ تعديلاً على مقاربتنا فوراً"، ولفت إلى أن إسرائيل في موقف صعب حالياً، متسائلاً: "إلى متى سينتظرون قبل أن يتصرفوا؟ لا أعتقد أنه يمكن الثقة بالولايات المتحدة فيما يتعلق بأمن إسرائيل".

تحدث غراهام في المقابلة عن سياسة الإدارة الأميركية مع طهران فاتهم بايدن بأنه لا يفهم طبيعة المرشد الإيراني الذي "يرسم خطة لا تشمل المسيحيين واليهود والمعتدلين المسلمين من شيعة وسنة"، ونوّه إلى أن هذا هو الحدث الأهم منذ الثلاثينات، "لدينا فرصة السيطرة على إيران وتحركاتها...".

والجدير ذكره أن غراهام وعدداً كبيراً من زملائه الجمهوريين والديمقراطيين يعارضون خطة بايدن العودة إلى الاتفاق النووي مع طهران، وقد بدأوا بتصعيد تصريحاتهم الشاجبة مع دخول المفاوضات في جولتها السابعة التي لم تُحدد بعد.