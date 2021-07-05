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تحطمت طائرة نقل جنود فلبينية على متنها ما لا يقل عن 85 شخصا في جنوب البلاد، حسبما ذكرت القوات المسلحة الفلبينية.

وقال قائد القوات المسلحة، الجنرال سيريليتو سوبيجانا، إنه تم إنقاذ أكثر من 40 شخصا ونقلوا إلى المستشفى.

واستبعد متحدث باسم الجيش الفلبيني أن تكون الطائرة قد تعرضت لهجوم قبل تحطمها في منطقة تشهد صراعا بين الجيش وجماعات متشددة دينيا.

وكانت الطائرة، من طراز سي 13 هيركليز C130 Hercules، تحاول الهبوط في جزيرة جولو في مقاطعة سولو، لكنها تجاوزت المدرج.

ويقال إنه تم انتشال 17 جثة من موقع تحطم الطائرة في منطقة باتيكول.

وشوهدت ألسنة اللهب وسحب الدخان تتصاعد من الحطام.

ووقعت الحادثة الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي (03:30 بتوقيت غرينتش)، بينما كانت الطائرة تقل جنودا من كاغايان دي أورو بجزيرة مينداناو الجنوبية.

وقال الجنرال سوبيجانا في تصريح للصحفيين "لقد أخطأت الطائرة المدرج في محاولة لاستعادة السيطرة، لكنها لم ينجح".

وعملية نقل الجنود جزء من انتشار الجيش الفلبيني المكثف في جنوب الفلبين لمحاربة المسلحين الإسلاميين مثل جماعة أبو سياف.

ونشرت وكالة الأنباء الحكومية صورا لموقع تحطم الطائرة تظهر حطاماً مشتعلا في منطقة غابات قريبة من عدد من المباني.