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سيرفسايد (الولايات المتحدة): أعلنت دانييلا ليفين عمدة مقاطعة ميامي-ديد أن ما تبقى من المبنى الذي انهار في 24 حزيران/يونيو في فلوريدا سيتم هدمه ليل الأحد الاثنين تحسباً لوصول عاصفة استوائية.

وقالت ليفين في مؤتمر صحافي إن عملية الهدم ستتم بين الساعة 22,00 و03,00 بالتوقيت المحلي (02,00 و07,00 بتوقيت غرينتش) وذلك باستخدام "متفجرات صغيرة موضوعة في شكل استراتيجي".

وانهار الجزء الأكبر من المبنى المؤلف من 12 طبقة ويعرف باسم شامبلين تاورز ساوث في منتصف ليل 24 حزيران/يونيو وغطت المكان سحابة من الغبار، في حادثة هي واحدة من أخطر الكوارث في المدن بتاريخ الولايات المتحدة.

وتخشى السلطات انهيار بقية المبنى، ما يهدد سلامة رجال الإنقاذ. وتفاقمت هذه المخاوف مع وصول العاصفة الاستوائية إلسا المتوقعة الثلاثاء في فلوريدا.

وتم السبت تعليق عمليات البحث عن المفقودين بغية الاستعداد للهدم، فيما بلغ عدد ضحايا الكارثة 24 قتيلا و121 جريحا.