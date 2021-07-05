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لوكسمبورغ: أعلنت حكومة لوكسمبورغ الإثنين أن رئيس الوزراء كزافييه بيتيل الذي يعاني من الاصابة بكوفيد في حالة "خطيرة ولكن مستقرة" وسيلازم المستشفى لمدة تراوح بين يومين وأربعة أيام.

وصرّح مصدر في مكتب رئيس الوزراء البالغ 48 عاما لوكالة فرانس برس ان بيتيل "يعاني من ضيق في التنفس لكنه غير موصول بجهاز تنفس اصطناعي".

وكان بيتيل الذي تلقى جرعة واحدة من لقاح أسترازينيكا في 6 ايار/مايو قد بدأ في 27 حزيران/يونيو حجرا صحيا لعشرة أيام، قبل ان يتم إدخاله الاحد الى المستشفى.

مراقبة طبية

وقال بيان للحكومة إن رئيس الوزراء "يخضع للمراقبة الطبية المستمرة منذ ذلك الحين"، مضيفا "ان الحالة الطبية الحالية لرئيس الوزراء تعتبر خطيرة لكنها مستقرة".

وأضاف "قرر الطاقم الطبي الذي يشرف على رئيس الوزراء ضرورة مواصلة العلاج في المستشفى في الوقت الحالي لمتابعة المراقبة مدة تراوح بين يومين وأربعة أيام".

وسيتولى وزير المال بيار غرامينا الليبرالي مثل بيتيل تسيير أعمال الحكومة بموجب صلاحيات توكل اليه، لكن رئيس الوزراء لا يزال قادرا على تنسيق معظم الأعمال من المستشفى.

وظهرت الأعراض على بيتيل بعد أقل من يومين من حضوره قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لكن لم يتم الابلاغ عن إصابة إي من القادة الاوروبيين ال26 الذين حضروا القمة.