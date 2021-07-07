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جوهانسبرغ: قتل 27 شخصاً في اشتباكات خلال احتجاجات مناهضة للنظام الملكي هزت مملكة إسواتيني، خصوصا الأسبوع الماضي، كما أفاد وزير الاقتصاد في البلد الصغير الواقع في جنوب القارة الإفريقية لوكالة فرانس برس الأربعاء.

وقال منكوبا كومالو في مقابلة هاتفية "للأسف، فقد 27 شخصا حياتهم" معربا عن أسفه لأن السلطات أجبرت على استخدام القوة.