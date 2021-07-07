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اسطنبول: قتل جندي تركي في جنوب شرق تركيا الأربعاء بنيران أطلقت من منطقة في شمال سوريا يسيطر عليها فصيل كردي، حسبما أعلنت وكالة الاناضول الرسمية للأنباء.

وأصيب الجندي في البطن عندما كان يقود عربة دورية قرب الحدود في محافظة ماردين التركية، وفق الأناضول التي أضافت أنه توفي متأثرا بجروحه في المستشفى.

وبعد إصابته، فقد السائق السيطرة على العربة، وأصيب ثلاثة جنود آخرين كانوا على متن العربة بجروح طفيفة في الحادث.

تقع محافظة ماردين التركية قبالة منطقة حدودية في شمال سوريا تتواجد فيها وحدات حماية الشعب الكردية.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمل الكردستاني المحظور الذي يخوض تمردا داميا ضد الدولة التركية.