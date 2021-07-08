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بور او برنس: أعلنت حكومة هايتي مساء الأربعاء أنّ الشرطة ألقت القبض على أشخاص تشتبه بأنّهم من أفراد وحدة الكوماندوس التي اغتالت رئيس البلاد جوفينيل مويز بعيد منتصف الليل أثناء وجوده في منزله في العاصمة بور أو برنس.

وقال نائب وزير الاتصالات فرانتس إكسانتوس في تغريدة على تويتر إنّ عدداً من "قتلة (الرئيس) المفترضين أوقفتهم الشرطة الوطنية في بيلرين قبيل الساعة السادسة مساءً بقليل"، مشيراً إلى أنّ السلطات ستكشف عن مزيد من التفاصيل "في الدقائق القليلة المقبلة" على شاشة التلفزيون.

قتلة بزيّ أميركي

واغتيل مويز قرابة الساعة الأولى من فجر الأربعاء في منزله وأصيبت زوجته بجروح خطرة، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء الانتقالي كلود جوزيف الذي تولّى قيادة البلاد داعياً المواطنين إلى الحفاظ على هدوئهم في بلد يعاني من أزمات سياسية ويشهد مواجهات بين عصابات.

وقال جوزيف إنه يتولى الآن مهام قيادة البلاد، مؤكّداً أنّ الشرطة والجيش سيضمنان النظام، قبل أن يعلن حال الطوارئ.

ومساء الأربعاء، أعلن سفير هايتي لدى واشنطن بوكيت إدموند أنّ من اغتالوا رئيس البلاد مرتزقة "محترفون" تنكّروا في زيّ عناصر أميركيين ومن المحتمل أنهم غادروا البلاد.

ونقلت زوجة الرئيس إلى مستشفى محلي قبل أن تنقل على متن طائرة إسعاف إلى الولايات المتحدة حيث أدخلت مستشفى في ميامي.

وإثر اغتيال مويز أغلقت جمهورية الدومينيكان حدودها مع هايتي.