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إيلاف من بيروت: حذرت صحيفة صن البريطانية من خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة بسبب دخول ثلاث غواصات نووية روسية البلطيق ومناورات حلف شمال الأطلسي في البحر الأسود.

في الآونة الأخيرة، دخلت الغواصات النووية الروسية"أوريول" و"كنياز فلاديمير" و"فيبر" بحر البلطيق للمشاركة في العرض البحري الرئيسي في سانت بطرسبرغ. ولفتت الصحيفة إلى أنه لأول مرة ستكون ثلاث غواصات نووية روسية في بحر البلطيق في وقت واحد، في إجراء هدفه إظهار قوة روسيا.في الوقت نفسه، دخلت السفينة الحربية الأميركية البحر الأسود، وتوجهت إلى التدريبات متعددة الجنسيات Sea Breeze، حيث، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، يشارك حلفاء من 31 دولة، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا واليابان وكوريا وغيرها، بحسب موقع "سبوتنيك" الروسي.

وتعقبت غواصة روسية مجموعة سفن تابعة للبحرية الملكية البريطانية في البحر المتوسط، وفقًا لصحيفة ديلي تلغراف، بعد أربعة أيام من حادثة المدمرة البريطانية ديفندر قبالة ساحل شبه جزيرة القرم.

وتفترض الصحيفة البريطانية أنها غواصة تعمل بالديزل والكهرباء من أسطول البحر الأسود الروسي من طراز كيلو.

وينقل موقع "سبوتنيك" عن الصحيفة قولها: "عندما عبرت الغواصة شرق البحر الأبيض المتوسط، تم إرسال مروحيات Merlin Mk2 بحثًا عنها. قامت بإلقاء عوامات السونار، وهي معدات مصممة للغوص تحت الماء لاكتشاف الغواصات، معتقدة أنها كانت تراقب حاملة الطائرات HMS Queen Elizabeth".

أضافت: "تم نقل إرسال إحدى المروحيتين إلى الجو مباشرة من حاملة الطائرات، والثانية من سفينة الدعم فورت فيكتوريا. في الوقت نفسه، من غير المعروف ما إذا كانت المدمرة الأمريكية USS The Sullivans أو الفرقاطة الهولندية HNLMS Evertsen قد شاركت في هذه العملية".

رفضت وزارة الدفاع البريطانية تأكيد المعلومات حول الحادث، لكنها قالت إنه يتم اتخاذ "إجراءات حاسمة" لحماية مجموعة السفن. ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على ذلك.